В Днепре на улице внезапно загорелся человек (видео)

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В Днепре сегодня, 13 января, произошел странный пожар. Об этом NNS узнал из сообщения в паблике «Днепр оперативный». Прямо на улице загорелся человек.

Печальный инцидент произошел на площади Героев Майдана, недалеко от катка "Roshen".

Очевидцы сообщили, что на лавочке сидели двое бездомных, и один из них внезапно "загорелся".

На место вызвали несколько бригад скорой помощи. Один из мужчин серьезно обгорел - его в тяжелом состоянии забрала скорая. Второй бездомный не пострадал, но находился в таком алкогольном опьянении, что даже не отреагировал на то, что его и "друга" тушили огнетушителем. Он остался сидеть на лавочке.

По предварительным данным, возле места пожара нашли бутылку с непонятной жидкостью, возможно, со спиртом.

На данный момент невозможно определить личности "героев", так как у них нет документов.

На видео - работа сотрудников скорой помощи и их быстрое реагирование на ситуацию.