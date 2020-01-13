На Полтавщине в отстойнике обнаружили тело новорожденной девочки

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На Полтавщине обнаружили тело новорожденной девочки в бетонном отстойнике неподалеку свинокомплекса. Об этом NNS стало известно и сообщения Национальной полиции.

Согласно полученной NNS информации, тело ребенка без признаков жизни обнаружили вечером 12 января в селе Оболонь Семеновского района. Новорожденную изъяли из шахты бетонного отстойника, расположенного вблизи «Глобинского» свинокомплекса.

Точное время смерти ребенка пока не установили.

Для проведения максимального комплекса оперативно-следственных действий сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) Уголовного кодекса Украины.

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