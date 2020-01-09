На Запоріжжі горіла електричка з пасажирами

- 09 січ. 2020
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У Михайлівському районі Запорізької області, у районі станції "Пришиб" загорілась електричка «Генічеськ-Запоріжжя». Повідомляє портал «Факти Запоріжжя».
Напередодні Різдва у 19.40 сталося загоряння під останнім вагоном електрички, у якому знаходились люди.
За словами пасажирів, рятувальники пожежу ліквідували близько години, весь цей час люди повинні були чекати у холодних вагонах, без світла.
«Приблизно 40 хвилин їхали нормально. Потім вагон різко загальмував, згасло світло, електричка зупинилася. У вікнах ми бачили відблиски вогню, зрозуміли, що пожежа. Почалася паніка. Люди стали хапати речі, штовхатися, натовпом пробивалися до виходу. Це був справжній пожежа, вогню було багато!» - прокоментували ситуацію пасажирка.
Після усунення пожежі, потяг добрався до Запоріжжя, без надзвичайних подій та жертв.
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