На Днепропетровщине задержали беглого убийцу

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В Никополе Днепропетровской области задержали обвиняемого в резонансном убийстве, жертвой которого стал 22-летний парень. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте kherson.net.ua.

Согласно информации, полученной NNS, 10 ноября 2019 года в Херсоне пропал 22-летний Александр Кондалов. Ночью 22 ноября его тело нашли закопанным вблизи поселка Молодежное Херсонской области.



Следствие установило, что к исчезновению парня причастен его 26-лений знакомый – стоматолог Александр Тарасенко, с которым убитый встречался в последний день своей жизни.

Полиция собрала достаточно доказательств, которые позволили предъявить обвинение Тарасенко в убийстве. Правоохранители выяснили, что между молодыми людьми после совместного употребления спиртного возник конфликт. В результате убийца нанес своей жертве несколько ножевых ранений, оказавшихся смертельными. Бывший друг положил тело в багажник авто и вывез за город в поле, где закопал труп.



Убийцу задержали, но затем отпустили из зала суда под круглосуточный домашний арест. По этому поводу в Херсоне проходили акции протеста. Люди требовали, чтобы убийцу взяли под стражу. Здание Херсонской прокуратуры активисты даже забросали дымовыми шашками, но ничего не добились.



А накануне Рождества Александр Тарасенко совершил побег. Свой дом подозреваемый покинул 6 января. С браслета правоохранителям поступил сигнал о нарушении его ношения. Когда в течение 5 минут по месту жительства подозреваемого прибыла оперативная группа, то обнаружила его отсутствие. Полиция объявила подозреваемого в розыск.

Сообщается, что сегодня, 7 января, утром Тарасенко задержали на автовокзале в Никополе.