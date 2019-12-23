МЧСники днепропетровщины спасают котов, собак и даже летучих мышей (ФОТО)

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Последние новости на сайте «ДСНС», просто пестрят зоологическими заголовками. - Снимают котиков с деревьев, собак вынимают из канализационных колодцев и даже спасают рукокрылых.

NNS подготовил для вас подборку фото с мест происшествий.

23 декабря в 15:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что собака попала в ловушку на улице Криворожская Чечеловское района города Днепр.

23 декабря в 15:46 в Службу спасения «101» от неравнодушных граждан поступило сообщение о том, что на улице Софьи Ковалевской Амур-Нижнеднепровский района города Днепр кот находится на дереве и не может самостоятельно спуститься с него.

23-го декабря в 09:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Матросова Южного района города Каменское, кот находится на дереве и не в состоянии самостоятельно слезть.

22-го декабря в 14:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на улице Маршала Малиновского Амур-Нижнеднепровский района города Днепр, летучая мышь залетела на балкон жилой квартиры.

22-го декабря в 11:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на территории частного домовладения, собака упал в емкость для забора воды и нуждается в помощи, на улице Лозовой Амур-Нижнеднепровский район города Днепр.