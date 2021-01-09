Через шкідливі викиди у повітря у Харкові вкотре пікетували коксовий завод (фото)

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Пікет за участі активістів відбувся біля центральної прохідної Харківського коксового заводу "Новомет" з вимогою припинити діяльність через шкідливі викиди у атмосферне повітря.

Про це повідомляє Укрінформ, передає NNS.

"Згідно з рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 7 грудня 2020 року, з 6 січня 2021 року коксовий завод "НОВОМЕТ" повинен тимчасово зупинити виробництво коксу та кам’яновугільної смоли - у разі відсутності апеляційної скарги. Але 6 січня від заводу до суду надійшла апеляційна скарга, і тепер долю чистого повітря буде вирішувати апеляційна інстанція. Це означає затягування процесу, і весь цей час завод продовжуватиме свою діяльність, яка пов'язана зі шкідливими викидами у повітря. Мета акції - а з серпня це вже 15-та подібна акція протесту - продемонструвати намір громадськості тримати ситуацію під контролем, це наша принципова позиція",

- зазначив під час акції її співорганізатор, представник екологічної групи "Печеніги" Олександр Константинов.

За даними лідера екологічної групи "Печеніги" Сергія Шапаренка, на підприємстві перевіряють джерела викидів:

"Перевірка відбувається в умовах діючого обладнання, бо, як кажуть, його зупинка призведе до порушення усього технологічного процесу".

Учасники акції, до яких приєдналися й місцеві мешканці, у вільний мікрофон вимагали від керівництва заводу встановити фільтри, а якщо це неможливо, то передислокувати завод за межі Харкова.

Акція тривала близько години. З представників адміністрації заводу до учасників акції ніхто не вийшов, не було й представників місцевої влади. Порядок забезпечили правоохоронці. Інцидентів не було.

Як повідомлялось, 26 вересня до пів сотні харків'ян вийшли на акцію біля будівлі Харківської ОДА, вимагаючи закрити коксохімічний завод "Новомет" через шкідливі викиди в повітря.

24 вересня відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив про відкриття щодо коксового заводу кримінального провадження за статтею, пов'язаною із забрудненням атмосферного повітря.