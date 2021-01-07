Один укол за 2,3 миллиона долларов спасет жизнь Амелии. Пожалуйста, помогите

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2,3 миллиона долларов. Эта сумма большинству из нас кажется фантастической, нереальной, как и перспектива собрать ее в краткие сроки. От одной только мысли опускаются руки, но… Если бы жизнь вашего ребенка зависела от этой суммы… вы бы пытались?

Родители восьмимесячной Амелии – уроженцы Никополя, маленького городка на Днепропетровщине – стучат во все двери. Больше всего на свете они хотят спасти свою дочь, которая слабеет на глазах, ведь СМА – это такая болезнь, при которой быстро атрофируются мышцы, и в итоге ребенок гибнет от того, что уже не способен дышать.

Никому. Даже злейшему врагу. Не пожелаешь такого. Видеть, как умирает твой ребенок. И понимать, что не можешь помочь. Потому что нужны огромные деньги. А их нет.

Амелию Мищенко взял под опеку благотворительный фонд "Детям Никополя". Об этом NNS узнал из сообщения на официальной страничке фонда в Фейсбуке.

Сотрудники фонда пишут:

Маленькая Амелия родилась 12.04.2020 года. Это был самый счастливый день в семье! Сначала все было хорошо, малышка хорошо себя чувствовала и, казалось, была здорова. До двух месяцев девочка держала головку лежа на животе, улыбалась и радовала родителей! Беда в семью пришла в 4 месяца. Родители ждали, когда Амелия начнет переворачиваться, но этого так и не случилось! Более того, она начала терять силы и навыки, которые уже приобрела. Забив тревогу, родители обратились к неврологу. После сдачи всех анализов ребенку поставили страшный диагноз - СМА1 типа - спинальная мышечная атрофия первого типа, генетическое наследственное заболевание. Это одно из самых редких генетических заболеваний, приводящее к постепенной атрофии всех мышц. Оно имеет прогрессирующий характер: слабость начинается с мышц ног, а с развитием заболевания подниматься вверх, доходя до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. Последним сдается сердце… На сегодня в Украине около 150 человек, имеющих диагноз СМА. Но лечения для них в нашей стране нет. Единственная надежда для родителей Амелии - первое в мире генотерапевтическое средство для детей до двух лет, зарегистрированное в США, «Zolgensma»! Этот препарат исправляет поврежденный ген SMN1, вызывающий болезнь. Его стоимость – 2,3 миллиона долларов.

У Амелии очень мало времени – препарат нужно ввести до 2-летнего возраста. Сумма огромная. Но. Ребенка реально спасти, если каждый…. Хотя бы по гривне, но каждый… Пожалуйста. Не проходите мимо.

Реквизиты фонда «Детям Никополя»

UA113052990000026004060733219

ЕГРПОУ 37338281

№ карты 5169330518257016 (карта открыта на имя директора Фонда Горбаненко Маргариту Николаевну и привязана к счету Фонда, карточка открыта именно для благотворительных взносов).

Важно! При перечислении средств обязательно пишите для кого - "для Амелии"

Ссылка на группу помощи Амелии в Фейсбуке — https://www.facebook.com/groups/723973411563357/about

Спасибо.