У храмі ПЦУ в Сімферополі пройшла Різдвяна служба

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Митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент 7 січня провів Різдвяне богослужіння в кафедральному соборі рівноапостольних святих Володимира і Ольги в Сімферополі, повідомляє NNS , посилаючись на Крим Реалії.

У святковій службі взяли участь близько 70 осіб. Більшість парафіян були в медичних масках.

Частину різдвяної служби митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент присвятив молитвам за здоров'я українців у Криму.

Традиційно, після закінчення служби, люди співали колядки і вітали один одного зі святом.

7 січня Різдво Христове відзначають православні України, Єрусалимська, Російська, Сербська і Грузинська Православні церкви, стародавні монастирі на Афоні, а також християни східного обряду – греко-католики, Вірменська апостольська церква, деякі групи протестантів і Коптська церква.