У храмі ПЦУ в Сімферополі пройшла Різдвяна служба

- 07 січ. 2021
- Перегляди: 105
Завантажте мобільний додаток сайту
Митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент 7 січня провів Різдвяне богослужіння в кафедральному соборі рівноапостольних святих Володимира і Ольги в Сімферополі, повідомляє NNS , посилаючись на Крим Реалії.
У святковій службі взяли участь близько 70 осіб. Більшість парафіян були в медичних масках.
Частину різдвяної служби митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент присвятив молитвам за здоров'я українців у Криму.
Традиційно, після закінчення служби, люди співали колядки і вітали один одного зі святом.
7 січня Різдво Христове відзначають православні України, Єрусалимська, Російська, Сербська і Грузинська Православні церкви, стародавні монастирі на Афоні, а також християни східного обряду – греко-католики, Вірменська апостольська церква, деякі групи протестантів і Коптська церква.