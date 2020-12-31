У Львові священик приватизував церкву і переписав її на дочку (відео)

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У Львові священик Павло Горуйко не пускає людей до церкви Святого Духа, яку він, за словами людей, переписав на дочку, а земельну ділянку при церкві оформив в іпотеку на свого зятя. Про це повідомляється в сюжеті місцевого телеканалу NTA, інформує NNS , посилаючись на Діалоги та на вказаний сюжет.

Повідомляється, що Горуйко таємно приватизував храм ще в 2009 році. Віруючі дізналися про це випадково, при переході церкви в ПЦУ, коли потрібно було перереєструвати святиню. Щонеділі він проводить в храмі службу для десятка людей, які підтримали його дії. Всі інші разом з новим священиком змушені навіть взимку молитися на вулиці.

Горуйко відмовився коментувати ситуацію журналістам. Тим часом, поліція відкрила справу про шахрайство, а віруючі звернулися до суду.