Секретар Харківської міськради хоче встановити пам’ятник Кернесу і назвати його ім’ям вулицю

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Секретар Харківської міської ради, близький соратник померлого мера міста Геннадія Кернеса Ігор Терехов ініціював встановлення пам’ятника Кернесу.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає Громадське, інформує NNS.

Терехов, який нині виконує обов’язки мера, сказав, що насамперед потрібно присвоїти Кернесу звання почесного громадянина Харкова.

«Вважаю, що ми повинні назвати один з проспектів Харкова його ім’ям. І, звісно, почати роботу над створенням пам’ятника цій легендарній людині»,

— зазначив секретар міськради.

Також Терехов пообіцяв у встановлений законом строк звернутися до Верховної Ради щодо проведення позачергових виборів мера.

Нагадаємо, про смерть Кернеса від ускладнень COVID-19 оголосили 17 грудня, хоча на публіці він не з'являвся ще із серпня. Увесь цей час він лікувався у німецькій клініці «Шаріте», помер нібито лише після виборів мера Харкова, які він виграв у першому турі.