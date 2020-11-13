У Львові скасували вихідні до кінця листопада, а Тернопіль відмовився вводити карантин

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Виконавчий комітет Львівської міської ради оголосив робочими днями усі суботи і неділі до кінця листопада. Про це NNS повідомляє з посиланням на dyvys.info.

«Є думка, щоб ми усі наступні суботи і неділі оголосили у Львові робочими днями. А також цим рішенням ми акцентовуємо свою позицію про можливість працювати малому і середньому бізнесу. Також ми звертаємось до уряду, щоб він скасував своє рішення, що було прийняте з порушенням законодавства і порушення Конституції»,

– заявив під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий.

Як йдеться у рішенні виконкому, суботи і неділі у Львові оголошено робочими з 7:00 до 22:00 до кінця листопада. Це рішення стосується закладів харчування, спортзалів, басейнів ТРЦ, магазинів, кінотеатрів, закладів культури, ринків. Усі вони можуть працювати на вихідних за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Після засідання виконкому Андрій Садовий розмістив скан рішення виконкому на свої сторінці у Фейсбуці.

«Залишаю скан рішення Виконавчого комітету. У випадку, якщо завтра хтось буде намагатись заважати вам працювати, покажіть їм це рішення і звертайтесь на Гарячу лінію за телефоном 1580. Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права»,

– написав міський голова.

Не буде карантину вихідного дня також у Тернополі. Про це сьогодні офіційно заявив міський голова Сергій Надал, повідомляє NNS з посиланням на t1news.tv.

Сергій Надал сказав, що влада консультувалася із представниками бізнесу, економістами та медиками і дійшла висновку, що карантин вихідного дня не вплине на зменшення захворюваності, натомість завдасть місту суттєвих збитків, адже надходження до бюджету зменшаться, а видатки – ні.

Підприємці все ж мають суворо дотримуватися карантинних заходів, які запровадили у Міністерстві охорони здоров’я. Тобто, це обов’язкове носіння масок, наявність санітайзерів, регулярні прибирання приміщень, забезпечення облаштування окремих входів та виходів і решти рекомендацій. Крім того, посилено працюватимуть правоохоронці. Та міський голова наголосив, що перевірки мають бути виключно щодо дотримання карантинних обмежень, а не за, власне, роботу.

Підприємці зраділи, що міська влада їх підтримує. Більшість ФОПів ще відчувають наслідки весняного закриття, ще одного – не витримають. Тим паче, видатки нікуди не дінуться – оренда, податки, зарплата працівникам.

Таким чином у Тернополі більшість підприємців планують працювати і в суботу, і в неділю, дотримуючись санітарних норм.