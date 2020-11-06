Учителька відмовилась носити засоби захисту навіть після штрафу в розмірі 17 000 гривень

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У місті Вараш Рівненської області вчителька української мови та літератури з 20-річним стажем Жанна Тетеньова з початку навчального року під час освітнього процесу відмовилась носити маску, захисний щиток, а також вимірювати температуру, повідомляє NNS з посиланням на Віче.

Тепер педагогині доведеться заплатити 17 тис. грн штрафу за порушення правил карантину і 420 грн судового збору до державного бюджету. Таке рішення наприкінці жовтня ухвалив Кузнецовський міський суд (у Вараші назва суду досі не змінена після перейменування міста у 2016 році).

Під час розгляду судової справи вчителька не визнала вини й пояснила, що не бажає носити маску та інші засоби захисту, бо є християнкою. Суду відомо, що адміністрація й колеги ліцею №1 міста Вараша намагались переконати педагогиню не порушувати карантинні правила – відповідна інформація зазначена у протоколі педагогічної ради ліцею.

Суд вирішив, що посилання на віросповідання «фактично зводяться до уникнення адміністративної відповідальності за вчинене».

Однак пані Тетеньова і далі, в листопаді, відмовляється носити засоби захисту.

«Я християнка віри Євангельської й слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, оскільки Він створив мене за образом та подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимось на Господа. Тому я відмовляюсь носити ці маски й для мене її вдягти – це смерть».

У Вараському міському управлінні освіти прийняли рішення, що педагогиня може працювати в ліцеї й надалі, але мусить дотримуватися норм закону про засоби захисту.