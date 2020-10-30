У Дніпрі даруватимуть подарунки тим, хто замальовує рекламу наркотиків

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У Дніпрі стартував соціальний проєкт Zamaluy, покликаний протидіяти поширенню вуличної реклами наркотиків. Містянам, які замалюють назви Telegram-каналів, через які продаються наркотики, даруватимуть подарунки.

Про це в етері «Українського радіо» розповів керівник проєкту Георгій Волков, пише Громадське, інформує NNS.

Потрібно фотографувати замальовані написи та надіслати їх на сторінку проєкту в Instagram. Залежно від того, скільки написів замальовано, дніпрянам нараховуватимуть бали. За них можна буде отримати подарунки — чай, торт, сертифікати на навчання, прогулянку на каяках.

За словами Волкова, головна мета проєкту — привернути увагу держави до проблеми розповсюдження наркотиків. Він зазначив, що зараз Дніпро входить у трійку українських міст, де найбільш розповсюджена наркоманія серед підлітків та молоді.

Боротьба з рекламою наркотиків в інших містах:

У 2019 році у Львові громадські активісти запустили Telegram-канал, куди можна надсилати фото з графіті, які рекламують Telegram-канали, а також надавати інформацію щодо «шукачів» закладок у місті. А у Запоріжжі небайдужі містяни проводили рейди для того, щоб замальовувати рекламу наркотиків, писало видання «Индустриальное Запорожье».

Крім того, Харківський національний університет внутрішніх справ запустив спеціальний Telegram-бот для того, щоб українці могли поскаржитися на рекламу наркотиків у своєму місті.

Фото: Медичний фаховий коледж ЗДМУ