Боліло горло: після лікування вдома на Харківщині помер 12-річний хлопчик

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Cмерть 12-річного хлопчика, який помер 1 серпня в Ізюмі, розслідують як умисне вбивство. Після двох днів лікування вдома дитину доправили до лікарні без ознак життя. Про це Суспільному розповів директор Ізюмської лікарні Дмитро Зінов'єв, передає NNS.

"Одразу констатували смерть дитини. Дитина була доправлена мертвою. Буде проведено гістологічне дослідження. Поки результатів немає",

— говорить Зінов’єв.

За даними заступника ізюмського мера Володимира Мацокіна, родина до сімейного лікаря не зверталась:

"Можна припускати, що це було самолікування. Але це тільки припущення. Служба у справах дітей і управління освіти повідомляють, що ніяких питань ні до родини, ні до стосунків, які там відбувалися, — не було".

Померлий хлопець — учень шостого класу. Зі слів батьків, у нього два дні боліло горло. Якими препаратами лікували дитину, у поліції з’ясовують, розповідає начальник районного відділу поліції Сергій Гут.

"Після вживання ліків хлопцю стало зле. З'ясуємо, яку надавала мати першу допомогу своєму синові. Якщо надавала, то які лікарські засоби давала, вживав він чи не вживав їх і так далі. На тілі хлопця під час огляду жодних тілесних ушкоджень виявлено не було".

Після смерті хлопчика в обласному Департаменті охорони здоров'я проводять перевірку, розповів заступник директора департаменту Геннадій Бондарчук.

"Вже відпрацьований випадок з головним лікарем. Місцевою адміністрацією зараз розбираються: що було, як, хто надавав допомогу та з яких причин дитина перебувала під наглядом матері й чому вона не викликала лікаря",

— говорить Бондарчук.

Справу розслідують як умисне вбивство малолітньої дитини. Сергій Гут каже, після того, як встановлять причину смерті і з'ясують всі обставини, можливо, відкриють інше кримінальне провадження за статтею "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною".