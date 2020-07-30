На Тернопільщині чоловік втретє захворів на COVID-19

30 лип. 2020
Перегляди: 408

Завантажте мобільний додаток сайту

У Тернопільскій області реєструють повторні випадки захворювання на COVID-19. Серед них виявили чоловіка, який утретє захворів на коронавірусну хворобу, передає NNS.

Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук, повідомляє пресслужба ОДА.

«В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання»,

— сказав Богайчук.

Він додав, що ситуація з коронавірусною хворобою на Тернопільщині погіршується: продовжують хворіти 1075 людей, із них 144 — на стаціонарному лікуванні.

«Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів»,

— вважає чиновник.

Раніше ми писали: "Це одна велика хвиля": в ВООЗ заявили, що коронавірус не має сезонності
Автор: Маруся Оффон

Абсолютний антирекорд: кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 липня

Абсолютний антирекорд: кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 липня
В Україні станом на 09:00 30 липня зафіксовано 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні (+23 за добу) і, 38 154 пацієнти одужало (+760 за добу). За добу зафіксовано 1197 нових випадків, і це абсолютний рекорд за...
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі