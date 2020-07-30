На Тернопільщині чоловік втретє захворів на COVID-19

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У Тернопільскій області реєструють повторні випадки захворювання на COVID-19. Серед них виявили чоловіка, який утретє захворів на коронавірусну хворобу, передає NNS.

Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук, повідомляє пресслужба ОДА.

«В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання»,

— сказав Богайчук.

Він додав, що ситуація з коронавірусною хворобою на Тернопільщині погіршується: продовжують хворіти 1075 людей, із них 144 — на стаціонарному лікуванні.

«Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів»,

— вважає чиновник.

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