Укрзалізниця частково відновила рух приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях: список

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Відсьогодні, з 30 червня, Укрзалізниця частково відновлює курсування приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Наразі заплановано курсування 10 приміських поїздів. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу УЗ.

«Укрзалізниця частково відновлює рух приміських поїздів згідно з рішенням про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях», — йдеться в повідомленні.

Так, з 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди:

№6092/6091 Рiвне — Львів,

№6096/6095 Львів — Рівне,

№6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів,

№6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне,

№6302 Іваничі — Ковель,

№6307 Ковель — Іваничі,

№6341/6342 Сарни — Здолбунiв,

№6335/6336 Здолбунiв — Сарни,

№6319/6321 Сарни — Рафалівка, Чорторийськ — Ковель,

№6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни.

З розкладом можна ознайомитися на сайті Львівської залізниці.

Укрзалізниця закликає пасажирів суворо дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень.

Там нагадали, що діють обмеження щодо кількості пасажирів, а саме перевезення по Рівненській області в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, а по Волинській області в межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою та працівниками воєнізованої охорони. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

«У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій призначення приміських поїздів буде продовжуватися», — зазначили в УЗ.

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