В Киеве медики вышли на протест (видео)

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В Киеве у здания КГГА проводят акцию протеста медицинские работники. Об этом сообщает Телеграм-канал Pavlovsky News. На акцию пришли сотрудники двух учреждений - Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины и Центра микрохирургии глаза, пишет NNS ссылаясь на korrespondent.net.

Эти два медицинских учреждения до сих пор не заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины из-за непонятной тарификации.

В роддоме государство отказывается финансировать лечение инфекционных больных, а глазным хирургам не дают денег на лечение детей и стариков.

Сообщается, что после реформирования некоторые врачи уже 3 месяца без зарплаты.

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