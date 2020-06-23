У Харкові лікарі звільняються з диспансеру, який почав приймати хворих на COVID-19

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У Харківському обласному диспансері радіаційного захисту, який із понеділка почав приймати на лікування хворих із COVID-19, не вистачає лікарів, а також молодшого та середнього медперсоналу, інформує Інтерфакс-Україна, передає NNS.

Про це повідомила директор медзакладу Ірина Пирогова,

"Нам потрібно ще хоча б п’ять анестезіологів, хоча б п’ять терапевтів і десь по 20-25 середнього та молодшого персоналу для того, щоб налаштувати нормальний режим роботи, щоб люди не падали з ніг і щоб вони не пішли так само від напруги", - сказала Пирогова журналістам у вівторок.

За її словами, після того, як стало відомо, що диспансер планується відкрити для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією, частина персоналу подала заяви на звільнення, погодилися працювати з такими пацієнтами лише 15-16 медиків.

"На жаль, відмовилося дуже багато лікарів. Ті, які мали працювати в бригадах, майже 15 осіб. У нас були бригади, в яких були анестезіолог, терапевт, дві медсестри та санітарка... Спочатку погодилися працювати майже 70 осіб. А на сьогодні, виходить, людей 15-16", - сказала Пирогова.

Вона повідомила, що за добу до диспансеру надійшло 12 хворих із COVID-19 (із них одна людина перебуває в реанімації).

Пирогова також зазначила, що проблема кадрів у диспансері наразі стоїть дуже гостро.

"Ми всім телефонуємо. Є пропозиція інтернів на роботу медсестрами, є пропозиція - буде випуск медичних сестер медучилища, теж направляти їх на роботу, зрозуміло, що за погодженням. З лікарями поки що проблема дуже складна", - сказала Пирогова.

У прес-службі Харківської облдержадміністрації кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна повідомили, що департамент охорони здоров'я знає про дефіцит кадрів у диспансері радіаційного захисту і вирішує питання про залучення медиків із інших закладів.

"Керівництво Департаменту охорони здоров'я ХОДА відстежує ситуацію у диспансері радіаційного захисту населення. З в. о. директора диспансеру радіаційного захисту населення департамент охорони здоров’я у постійному контакті. Заяви, які вже написали деякі співробітники диспансеру, вивчають юристи. Також наразі вирішується питання залучення медиків із інших лікувальних закладів для роботи з хворими на COVID-19, які надходять до диспансеру радіаційного захисту", - сказали у прес-службі ХОДА.

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Фото: Софія Цвєткова