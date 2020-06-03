Дівчинку, що заблукала у лісі, шукали із собаками

- 03 черв. 2020
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На Хмельниччині рятувальники залучались до пошуків зниклої у лісі 12-річної дівчинки.
Про це повідомляє NNS із посиланням на повідомлення ДСНС України у Фейсбуці.
Цьогоріч, початок літнього сезону прохолодний та дощовий, багато людей в таку погоду йде у ліс збирати гриби.
Так, 2 червня о 23:40 до надзвичайників надійшло повідомлення від працівників Національної поліції, про те, що у лісі поблизу с. Волиця-2 зникла 12-річна дівчинка.
На її пошуки від ДСНС було залучено рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини та пошуково-рятувальне кінологічне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення разом із собакою Небраскою.
Як виявилося пізніше, дитина заблукала у лісі під час того, як збирала гриби. На щастя, дівчинку вдалося знайти працівникам Національної поліції.
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