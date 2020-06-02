Б'ють посуд під Кабміном. Ресторатори вимагають відкрити їх заклади

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Під будівлею Кабінету міністрів власники та співробітники закладів харчування вимагають від уряду дозволити повноцінну роботу кафе та ресторанів.

Як повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ, під будівлею уряду зібралися кількасот протестувальників.

Вони вимагають від уряду дозволити повноцінну роботу всіх закладів громадського харчування і наголошують, що такі заклади є більш безпечними, ніж маршрутки та метро.

За словами організаторів, в галузі громадського харчування в Україні задіяно майже 1 мільйон осіб і подальші обмеження роботи ресторанів та кафе може привести до того, що всі вони остаточно втратять роботу. В акції беруть участь працівники багатьох відомих українських мереж закладів громадського харчування.

Учасники акції б'ють у посуд і скандують «відкрий ресторани». Біля будівлі Кабміну чергують правоохоронці.