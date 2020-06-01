Автофіксація порушень на дорогах: за 8 хвилин роботи – 262 випадки перевищення швидкості

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У Києві після запуску камер автофіксації правопорушень уже зафіксовано 262 випадки перевищення швидкості. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс Україна.

Як стало відомо NNS , о 00:00 1 червня 2020 року у Києві було запущено систему автофіксації перевищення швидкості. За вісім хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості.

«І це при тому, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год. Бережіть себе і свої гроші! Будьте уважні!",

- написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму мікроблозі Twitter.

Камери запрацювали на наступних вулицях столиці:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (у напрямку лівого берега)

Північний міст (у напрямку правого берега)

Броварський проспект. (м. Лівобережна)

Броварський проспект/ вул. Будівельників

Південний міст (у напрямку лівого берега)

Південний міст (у напрямку правого берега)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Про це повідомляє патрульна поліція Києва