Автофіксація порушень на дорогах: за 8 хвилин роботи – 262 випадки перевищення швидкості

- 01 черв. 2020
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У Києві після запуску камер автофіксації правопорушень уже зафіксовано 262 випадки перевищення швидкості. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс Україна.
Як стало відомо NNS , о 00:00 1 червня 2020 року у Києві було запущено систему автофіксації перевищення швидкості. За вісім хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості.
«І це при тому, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год. Бережіть себе і свої гроші! Будьте уважні!",
- написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму мікроблозі Twitter.
Камери запрацювали на наступних вулицях столиці:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вулиця Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Північний міст (у напрямку лівого берега)
- Північний міст (у напрямку правого берега)
- Броварський проспект. (м. Лівобережна)
- Броварський проспект/ вул. Будівельників
- Південний міст (у напрямку лівого берега)
- Південний міст (у напрямку правого берега)
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
Про це повідомляє патрульна поліція Києва
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