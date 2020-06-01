Автофіксація порушень на дорогах: за 8 хвилин роботи – 262 випадки перевищення швидкості

01 черв. 2020
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У Києві після запуску камер автофіксації правопорушень уже зафіксовано 262 випадки перевищення швидкості. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс Україна.

Як стало відомо NNS , о 00:00 1 червня 2020 року у Києві було запущено систему автофіксації перевищення швидкості. За вісім хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості.

«І це при тому, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год. Бережіть себе і свої гроші! Будьте уважні!",

- написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму мікроблозі Twitter.

Камери запрацювали на наступних вулицях столиці:

  • вул. Олени Теліги, 39
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
  • вулиця Братиславська, 18
  • Чоколівський бульвар, 24
  • Північний міст (у напрямку лівого берега)
  • Північний міст (у напрямку правого берега)
  • Броварський проспект. (м. Лівобережна)
  • Броварський проспект/ вул. Будівельників
  • Південний міст (у напрямку лівого берега)
  • Південний міст (у напрямку правого берега)
  • проспект Героїв Сталінграда, 25
  • проспект Володимира Маяковського, 56
  • проспект Володимира Маяковського, 65
  • Дружби народів бульвар, 27
  • Дружби народів бульвар, 36
  • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
  • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Про це повідомляє патрульна поліція Києва

Автор: Администратор

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