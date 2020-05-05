Малюків вбив коронавірус: трагедія на Дніпропетровщині

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На Дніпропетровщині сталася трагедія. Через коронавірус молода пара втратила двійню. Діти загинули на 32-му тижні вагітності, коли батьки вже з нетерпінням чекали їх народження… На разі їх мати знаходиться у вкрай важкому стані. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ та брифінг головного лікаря Дніпровської лікарні імені Мечникова Сергія Риженка, колеги якого рятують жінку, хвору на коронавірус.

Згідно отриманої NNS інформації, 23-річна Валентина Плотник з Марганця на Дніпропетровщині відчула легкі симптоми застуди. Її непокоїла нежить. Вагітна звернулася до лікарів. Стан стрімко погіршувався. Дівчину госпіталізували до місцевої лікарні, а потім доправили санавіацією до Дніпра. Проведені експрес-тести показали коронавірус. Згодом результат підтвердило ПЛР-дослідження.

На жаль, лікарі діагностували завмерлу вагітність. Обидва малюка загинули в утробі матері. А у Валентини зафіксували проблеми з легенями, печінкою та нирками, внутрішню кровотечу і важку інтоксикацію організму. Дівчина впала в кому. Її підключили до апарату ШВЛ.

Вчора, 4 травня, про стан своєї пацієнтки розповів Сергій Риженко.

«Її стан вкрай важкий. Всі ці дні лікарі лікарні Мечникова, були поруч з нею. Робили все можливе, щоб вона самостійно задихала, щоб у неї з'явилися перші симптоми одужання. Ось тільки сьогодні у неї з'явилися перші маленькі симптоми, які показують поліпшення стану здоров'я», - повідомив Риженко.

За його словами, пацієнтці зняли апарат ШВЛ, в даний час вона дихає самостійно, запрацювали нирки.

«Є маленька позитивна динаміка, і ми намагаємося робити все можливе для її поліпшення. Даємо всі препарати, в тому числі переливаємо дорогі альбуміни, тільки донорської крові ми перелили більше 2,5 літрів. Дуже важка хвора, але всі наші зусилля - від керівників області до медсестри - дають нам підстави говорити, що ми робимо все для порятунку життя», - сказав головний лікар.

Риженко розповів, що госпіталізована Валентина була з важкою симптоматикою. «З внутрішньою кровотечею, з високою температурою, що починається пневмонією. У жінки була вагітність 31 тиждень. Лікарі надавали допомогу, стимулювали пологи, діти загинули в результаті інфікування коронавірусом», - констатував Риженко.

Наразі невідомо, де Валентина підхопила коронавірус. У Марганці поки що це єдиний зафіксований випадок. Чоловік хворою – здоровий. Тести виявилися негативними. 15 медиків Марганцю, які контактували з пацієнткою, а також 10 родичів Валентини перебувають на самоізоляції.