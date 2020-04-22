Легені згоріли: померли двоє братів та їх бабуся з підозрою на коронавірус у Чернівецькій області

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Під Чернівцями поховали молодих братів, які померли з різницею у день. В день похорон померла їх бабуся, а батько знаходиться у лікарні у важкому стану. У всієї родини підозра на коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на Апостроф, який, в свою чергу, посилається на Молодий буковинец. Також дану трагічну історію висвітлюють 24 канал та Obozrevatel.

Згідно отриманої NNS інформації, 21 квітня, в Чернівецькій області поховали двох братів, які померли з підозрою на коронавірус.

Молодший брат помер 19 квітня, а 21 квітня помер старший брат 25 років, у якого також підозрювали коронавірусну інфекцію, він 10 днів перебував на штучній вентиляції легенів. Про це повідомив глава Чудейської об'єднаної територіальної громади Анатолій Піцул.

21 квітня у Сторожинецькій ЦРЛ з підозрою на COVID-19 помер 25-річний пацієнт з села Їжівців. Відомо, що хлопець мав важкий перебіг коронавірусної хвороби та був підключений до апарату ШВЛ.

Померлий буковинець – брат 19-річного хлопця, який помер увечері 19 квітня.

У нас є два брати, які померли від коронавірусу, старший пробув на інвазійній вентиляції легень понад 10 днів. Ще сьогодні в реанімації перебуває батько і бабуся хлопців. У Їжівцях двох братів ховають сьогодні, – повідомив Анатолій Піцул.

Зазначається, що ритуальний автомобіль спочатку привіз на сільський цвинтар у селі Їжівці труну з тілом 19-річного Андрія Фрунзе. Пізніше поїхали за труною з його 25-річним братом Іваном.

Через карантин труни з тілами юнаків не заносили до церкви, а відразу відвезли на цвинтар. Похорон відвідали кілька десятків друзів померлих. Провели юнаків в останній шлях і односельці, які зовсім не були знайомі з хлопцями. Люди, з урахуванням карантинних заходів, тримали дистанцію один від одного. Всі присутні плакали разом з матір'ю і старшим братом хлопців.

«Це були працьовиті, виховані хлопці! Вже встигли були побудувати гарні будинки, а старший повинен був одружитися! Плачемо всім селом! Величезне горе не тільки для родини, але й для всього села! Молимося за те, щоб Господь забрав їх на небеса. Адже кажуть, що в світлий тиждень ворота в рай відкриті", - розповіли родичі померлих.

Однак на цьому біди сім'ї не закінчилися - за інформацією двоюрідної сестри хлопців, ввечері після похорону Івана та Андрія стало відомо, що в лікарні померла бабуся. У важкому стані перебуває глава сім'ї - батько навіть не знає, що втратив двох синів.

Результати ПЛР-тестів ще не прийшли, але неофіційно медики відзначають, що сумнівів немає: «У всієї сім'ї явні симптоми коронавіруса».

За даними видання Obozrevatel, родичі поділилися, що важких хронічних хвороб у братів не було, проте Андрій в дитинстві багато хворів – то бронхіт, то запалення легенів. Обидва хлопці виросли міцними і здоровими, займалися будівництвом. В один момент хлопці відчули себе погано – почався кашель. Деякий час лікувалися вдома, а потім звернулися в амбулаторію. Лікар призначив якісь уколи, проте згодом самопочуття погіршилося, і братів відправили до районної лікарні.



Родичі кажуть, що Сторожинецька районна лікарня забезпечена погано. «Є проблеми з апаратами вентиляції легенів, та що там говорити – навіть із забезпеченням медиків, спиртом і так далі. Можливо, якби хворих відразу відправили в Чернівці, то можна було врятувати, а тут... На жаль, виявилося пізно. Легкі просто згоріли», – розповіли рідні. Вони також додали, що брати не були останнім часом за кордоном, а по селу пересування обмежені – за цим стежить поліція. Але в магазин, звичайно, ходили.