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На Одещині коронавірусна інфекція забрала життя сімейного лікаря. Про це NNS повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого.

Згідно інформації, отриманої NNS , 60-річного медика намагалися врятувати у лікарні Подільська.

«Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика.

Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, декілька годин тому він пішов з життя.

Висловлюю свої глибокі співчуття близьким та рідним», - написав Максим Куций 19 квітня.

На Одещині від коронавірусу помер сімейний лікар