Автофиксация с 1 мая: водителям придется сбросить скорость

Завантажте мобільний додаток сайту

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) заработают уже с 1 мая, пишет NNS со ссылкой на nikolaev24. Карантин не станет препятствием внедрения этой системы.

Во всяком случае, так считает глава Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«МВД Украины напоминает, что карантин – карантином, вирус – вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они заработают с 1 мая. Хотя, возможна и отсрочка в связи с карантином», – заявил Шевченко.

Пока что чиновник МВС рекомендует «сбросить скорость, а еще лучше – оставаться дома». Напомним, в столице всего за несколько часов работы камеры автоматической фото и видеофиксации зафиксировали более 30 тысяч нарушений ПДД.