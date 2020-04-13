Відео - У Житомирі жінка народила двійню, але забрала тільки одне немовля

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У Житомирі жінка народила двійню - хлопчика і дівчинку. Але додому з пологового повернулася лише з однією дитиною. Забрала сина, а доньку залишила у лікарні. Про це NNS повідомляє з посиланням на сюжет ТСН.

Згідно отриманої NNS інформації, родина багатодітна. Крім того, у новонародженої дівчинки виявили ваду серця. Можливо саме цей фактор і став причиною такого рішення матері. Лікарі стверджують, що операція допоможе, і дівчинка має великі шанси стати здоровою. Вони проводили бесіди з матір’ю, але безрезультатно.

Дитині вже виповнився місяць. До завершення карантину вона знаходитиметься в пологовому будинку. Медики сподіваються, що мати одумається і забере донечку до братиків і сестричек…

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