В Україні планують ввести комендантську годину у трьох областях

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В Україні можуть запровадити комендантську годину: названо регіони. Про це NNS повідомляє з посиланням на LB.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , уже цими вихідними в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях можуть запровадити комендантську годину. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.

За словами міського голови, таке рішення було ухвалено після засідання за участі Прем'єр-міністра Шмигаля.

Також очільник Івано-Франківська додав, що мерам міст повідомили про рішення продовжити карантин до травня.

А у трьох областях, де наразі заражених коронавірусом найбільше, можуть запровадити комендантську годину. Ідеться про Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області.

Надзвичайні заходи можуть початись уже цими вихідними.

Роблять це для того, щоб розірвати ланцюжок зараження.