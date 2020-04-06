Кличко пугает запретом езды на личном траспорте в случае нарушения норм карантина

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Если дальше будет продолжаться несоблюдение правил, то в Киеве могут ограничить передвижения на своих автомобилях из-за распространения коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает NNS со ссылкой на РБК-Украина.

Как он отметил, могут позволить ездить тем, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

"Если дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения. Понятно, что они также будут действовать и в столице, когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города. Именно поэтому я обращаюсь, не доводить до этого, все зависит от вас", - заявил Кличко.

Напомним, с понедельника в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса. На улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим".

Отметим, сегодня, 6 апреля, появятся новые правила дезинфекции и погребения умерших от коронавируса.

Добавим, за 12 дней средний суточный темп прироста зараженных коронавирусом составлял 27%. В то же время за последние сутки прирост составил всего 7%.