Три львівські водії автобусів інфіковані. Такий результат першого дня тестування на коронавірус

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У Львові провели експрес-тести на коронавірус близько 150 водіям тролейбусів і 100 - автобусів. У трьох працівників автобусного парку результати виявилися позитивними.

Про це повідомляє NNS із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

"Сьогодні розпочалося проведення експрес-тестів на виявлення коронавірусу у водіїв ЛК АТП № 1. Як повідомив директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула, 100 водіям автобусів було проведено експрес-тести на наявність антитіл до коронавірусу SARS-COV-2. За результатами тестування у 97 водіїв результат негативний, а у трьох водіїв зафіксовано підозру на коронавірус. У цих працівників відібрано матеріали для проведення аналізу методом ПЛР", - йдеться у повідомленні.

Хамула зазначив, що водії, у яких експрес-тести дали позитивні результати, з початку року за кордоном не перебували і не мають жодних симптомів хвороби. Їх скеровано на самоізоляцію. Також експрес-тести провели шести водіям, диспетчерам і касирам, які контактували з цими водіями. У них результати тестів негативні.

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Завтра заплановано протестувати ще 100 водіїв АТП.

Крім того, Хамула зазначив, що всі водії щоденно отримують маски третього рівня захисту, по дві пари рукавичок та антисептики. Також усі автобуси АТП № 1 щодня приходять дезінфекцію.

Стосовно водіїв тролейбусів директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо повідомив, що сьогодні було протестовано приблизно 70 водіїв, учора - 75. У всіх негативний результат. Завтра проведуть тестування контролерів, касирів і водіїв автомобілів, які відвозять водіїв тролейбусів додому.

У Львівській області зафіксовано 6 випадків захворювання, одна жінка одужала.