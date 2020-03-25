Замість пива - дезрозчин. Як пивовар допомогає медикам Херсонщини

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На Херсонщині підприємство, що виготовляє пиво, перейшло на випуск дезрозчинів для медиків.

Про це NNS дізналася із повідомлення офіційного сайту Херсонської облради.

«Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» Херсонської обласної ради сьогодні отримало 80 літрів дезінфікуючого розчину. Благодійна допомога надійшла від ФОП Дубіна С.В. Підприємство спеціалізується на виготовленні пива, проте сьогодні перепрофілювалось та виготовляє безкоштовні дезрозчини для медичних закладів, які готуються вести боротьбу із коронавірусною інфекцією», - йдеться у повідомленні.

За словами заступника начальника управління Херсонського міського управління Головного управління Держспоживслужби в Херсонській області Марини Малахової, підприємство має відповідні дозвільні документи на виготовлення дезінфікуючих засобів, які відповідають усім затвердженим нормам та стандартам.

Перші 100 літрів дезінфікуючого розчину було виготовлено на основі спирту, який залишився в ФОПу. Наразі керівник веде пошуки додаткових ресурсів інгредієнтів дезінфікуючого засобу – спирту, пероксид водню та гліцерину. Тому звертається з проханням до всіх за можливості забезпечити підприємство вищезазначеними розчинами, аби підприємство продовжувало виготовляти безкоштовні дезрозчини для медичних закладів Херсонщини.