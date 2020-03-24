Номери телефонів лікарів, що консультують безкоштовно онлайн

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Оприлюднений список лікарів, готових надавати БЕЗКОШТОВНІ консультації у Viber та WhatsApp. Серед них сімейні лікарі, психологи та психотерапевти, ЛОРи та гінекологи, рентгенологи, дерматологи та інші спеціалісти

Про це NNS дізнався із повідомлення Клубу свідомих українських медиків на своїй сторінці у Facebook

Сімейні лікарі (0 - & р.):

+38 0675887736 - Лариса Альбінівна

+38 (097) 121-37-23 – Маріанна Андріївна

+38 (067) 955-36-94 - Світлана Сергіївна

+38 0502785938 - В'ячеслав Юрійович + психіатрія, терапія

+38 (050) 247-65-99 – Алла Олександрівна

+38 (050) 065-46-72 – Юлія Олександрівна

+38 (050) 048-67-03 - Талик Тарасович

+38 (050) 137-13-80 - Анна Сергіївна

+38 (097) 990-77-67 - Денис Олегович

+38 (099) 409-04-75 - Таміла Олександрівна

+38 (067) 426 15-03 – Євген Ігорович

+38 (099) 722-90-37 – Михайло Михайлович



Терапевти (з 18 років):

+38 (095) 88-75-110 – Анна Володимирівна

+38 (050) 175-22-04 – Вікторія Вікторівна

+38 (050) 903-73-81 – Галина Василівна

+38 (050) 382-74-57 – Марина Валеріївна



Педіатри (до 18 років):

+38 (067) 761-55-78 - Олександра Вадимівна

+ 38 (050) 358- 63- 29 (Viber) - Марина Евгеніївна (+алерголог)

+38 0500500740 – Світлана (з пн 23.03)



Психологи, психіатри, неврозологи:

+38 (063) 613-39-63 – Оксана Матвісів

+38 (097) 700-29-22 - Світлана Івановна - лікар-психотерапевт, психолог

+38 (050) 94-34-610 - Олена Леонидівна – невропатолог дитячий + неврози + епілепсія



ЛОР + інфо про віруси:

+38 (050) 009-53-90 - Вікторія Станіславівна

0971196614 - Марта Юріївна



Рентгенологи (+УЗД), але консультують і про віруси:

+38 (095) 939-63-84 - Єлизавета Олександрівна

+38 (067) 766-63-35 - Наталя

+38 (096) 181 99 52 – Ігор Сергійович

+38 (095) 825-08-30 - Світлана Федорівна – рентгенолог



Акушер-гінекологи + консультації по вірусам:

+38 0503171869 - Олена Михайлівна

+38 (068) 6830869 - Лидия Аркадьевна

+38 (066) 273-61-15 - Вікторія Володимирівна



Ортопеди-травматологи:

+38 (066) 590-45-46 - Катерина Iгорiвна

+38 (050) 235-36-68 - Сергій Валерійович

+38 (067) 236-39-34 - Анна Марківна

+38 (067) 702-35-94 - Назар Олегович

+38 (050) 404-44-43 – Олександр Петрович



Дерматологи:

+38 0678149191 - Лейла Ильинична

+38 (050) 177-348-7 - Антон Миколайович – дерматолог

+38 0661547149 Евгения Анатольевна - дерматолог



Інші спеціалісти:

+38 0939363861 Максим Миколайович - проктолог

+38 (050) 310-21-75 - стоматолог

+ 38 (050) 0614487 - Антон Володимирович - судинний хірург + терапія

+38 0505378573 - Надежда Валерьевна – офтальмолог (пн-пт 9-18)

Також у повідомленні йдеться:

«Ці лікарі готові дистанційно консультувати Вас через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки - у крайніх випадках)

Б Е З К Ш Т О В Н О незалежно від Вашого місця проживання, національності, соціального статусу, релігії, мови та поглядів і т.д.

Важлово: тепер приходити на прийом до лікарні або викликати «швидку» тільки у разі крайньої необхідності!

Ці лікарі працюють у багатьох різних лікарнях країни – приватних і державних, ВУЗах і амбулаторіях, вони різні за фахом та досвідом, але всі вони об׳єднанні бажанням зробити свій вклад в боротьбу зі спільними ворогами: вірусом, панікою, низкою громадської активністю і явною нехваткою медичної допомоги. І це, повірте, дасть свої результати! Ці спеціалісти найчастіше не мають один до одного ніякого відношення, вони просто надали у вільний доступ свої телефони і готові віддати свій час на онлайн консультації, не зважаючи на космічне перенавантаження на своїх основних робочих місцях і десятки дзвінків від особистих пацієнтів. Дякуємо за порозуміння.

Метою наших безкоштовних консультацій є відбір важких пацієнтів, яким медична допомога дійсно життєво потрібна, від громадян з банальною застудою і нежиттю. На сьогодні співвідношення випадків «небезбека/безпека» становить «1/99», тобто лише 1 пацієнту з 100 дійсно потрібно звернутись до лікаря чи викликати «швидку», іншим 99 – на момент консультації нічого не загрожує.



Ми протидіємо наростаючій паніці та інформуємо населення про необхідність ізоляції в домашніх умовах. Ми намагаємося знизити пікове навантаження на медичні установи, щоб наші колеги не «лягали кістьми» на своїх робочих місцях: в ізоляторах та реанімаціях. Ні одна система охорони здоров׳я в світі не в змозі прийняти всіх хворих одночасно під час пандемії. Ми заспокоюємо пацієнтів, компетентно поясняючи, які симптоми хвороб є небезпечними, а які – ні, надаємо поради згідно тих даних, які можна отримати через гаджети. Дистанційно встановлювати діагнози і підбирати найкращі ліки неможливо – це ясно, але в сьогоденній ситуації ми не бачимо іншого виходу, аніж Viber та WhatsApp... Сподіваємося, що дії нашої влади змінять ситуацію і потреба в наших консультаціях відпаде сама собою, «103» і ваші сімейні лікарі знову стануть доступними, а поки – ми консультуємо як можемо, якщо Вам це потрібно...



Пам׳ятайте: чим менше Ви будете виходити з дому, тим меньше шансів бути інфікованим вірусом або інфікувати когось, для кого вірус може стати смертельним».