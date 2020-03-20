На Хмельниччині маршрутку закидали камінням через відмову водія брати більше 10 пасажирів

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У селі Довжок Кам'янець-Подільського району Хмельницької області місцеві жителі закидали камінням маршрутний автобус через відмову водія перевозити одночасно більше 10 пасажирів, як це належить у зв'язку з карантином через пандемію коронавіруса COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на FaceNews.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, Інцидент стався сьогодні, 20 березня, близько 8 ранку. В автобус сполученням Боржок – Кам'янець-Подільський дозволили зайти 10 пасажирам. Інші люди, які стояли на зупинці, з цим не погодилися і почали кидати каміння.

В результаті були розбиті вікна і пошкоджено транспортний засіб.

«Перевізник дотримувався норм постанови Кабміну. Після того, як люди продемонстрували неадекватну реакцію, він прийняв рішення зняти всі автобуси з маршруту і відмовився надалі здійснювати перевезення. Дивує також те, що інтервал руху на цьому маршруті становить близько п'яти хвилин і про це водій повідомив, що залишалися на зупинці пасажирів», – розповів голова Кам'янець-Подільської районної держадміністрації Анатолій Бернашевский. Він доручив сільському голові та місцевим депутатам обійти будинку людей і провести роз'яснення з метою запобігання подібних ситуацій. «Якщо ж такі кричущі випадки будуть повторюватися, районна влада може припинити рух транспорту», – попередив чиновник.