Київ йде на суворий карантин: обмежується пересування, не працюватимуть ТРЦ, кафе тощо

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Мерія Києва обмежує пересування людей між столицею та іншими населеними пунктами, а також вводить суворі обмеження щодо більшості громадських закладів. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Згідно інформації, отриманої NNS , всі обмеження набудуть чинності з 17 березня, йдеться в заяві мера Києва Віталія Кличка.

З магазинів працюватимуть лише продуктові магазини та аптеки.

Також працюватимуть автозаправки, банки та банкомати.

Обмежується також проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.

Закриють для відвідувачів торгово-розважальні центри, ресторани, кафе та бари. Заклади харчування зможуть працювати лише онлайн та з доставкою.

Крім того, не працюватимуть спортклуби, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, а також дискотеки, нічні клуби та комп'ютерні клуби.

Також Кличко закликав керівників максимально забезпечити для працівників віддалений режим роботи.

"Що стосується громадського транспорту, користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, що вони не пересуватимуться містом без крайньої потреби", - йдеться в заяві.