Київ йде на карантин: закриваються школи, садочки, ВУЗи

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Київ йде на карантин у зв’язку із загрозою коронавірусу. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке, в свою чергу, посилається на міського голову Києва Віталія Кличка.

Згідно інформації, отриманої NNS , хоча в Києві не зареєстровано поки що жодного випадку захворювання на коронавірус, влада столиці вирішила не чекати й «убезпечити жителів міста»

У Києві з 12 березня влада «обмежує освітній процес» у навчальних закладах і проведення масових заходів у місті.

Заходи діятимуть попередньо до кінця березня, заявив у відеозверненні мер Києва Віталій Кличко. Відео він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами міського голови, хоча в Києві не зареєстровано поки що жодного випадку захворювання на коронавірус, влада столиці вирішила не чекати й «убезпечити жителів міста».

Зокрема, в Києві запроваджують такі заходи:

тимчасово обмежують освітній процес і забезпечують дистанційне навчання в закладах загальної та вищої освіти, у мистецьких, спортивних школах, у дитячих садочках міста.

обмежують проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, інших заходів. Кінотеатри скасують сеанси. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах. У торгових центрах – посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі.

Також Кличко звернувся до керівників установ і підприємств міста за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти.

Громадський транспорт, за словами мера, поки що працюватиме в звичному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами, йдеться в повідомленні.

«Друзі! Ніякої паніки! Відповідальна ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, – одразу звертайтеся до лікаря. І будьте уважними до людей похилого віку – вони найуразливіші до коронавірусу. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо!» – сказав Кличко.

Вчора ввечері у Київ надійшли швидкі тести для діагностування коронавірусу.

В Україні, за даними МОЗ, наразі підтверджений один випадок коронавірусу. Його виявили у Чернівцях.

У світі зафіксовано понад 117 тисяч випадків захворювання, понад 4,2 тисячі людей – померли. В Європі – найскладніша ситуація спостерігається в Італії.