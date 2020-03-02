Последняя просьба пенсионерки из Днепра растрогала до слез

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Жительница Днепра завещала деньги на лечение раненого украинского воина. Она откладывала средства из своей пенсии. Об этом NNS стало известно из сообщения главного врача больницы имени Мечникова Сергея Рыженко.

Согласно информации, полученной NNS , сегодня, 2 марта, в больницу пришла дочь умершей днепрянки Ирина Викторовна Сигал. Она рассказала, что последней просьбой ее мамы Валентины Филипповны, было помочь раненому солдату.

Женщина откладывала со своей пенсии по 100 гривен, и завещала эти деньги солдату, которого спасают в Мечникова.

Дочка рассказала, что мимо их дома на Тополе 1 на протяжении пяти лет проехали тысячи скорых с аэропорта, доставляя раненых в Днепр в реанимацию Мечникова.

На завещанные мамой деньги Ирина Викторовна купила бинтов и отдала в политравму, где было спасено тысячи раненых.

«Она выполнила последнюю просьбу и завещание.

Эти поступки дают надежду и вселяют веру в истинные человеческие отношения», - написал Сергей Рыженко.