Медреформа в Харькове: где будут оказывать экстренную помощь

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О том, где будут оказывать экстренную медицинскую помощь харьковчанам, стало известно из результатов заседания Госпитального совета единого госпитального округа Харьковской области. Об этом информирует NNS со ссылкой на Наш Харьков.

По полученной нами информации, обслуживать все население города, в том числе оказывать экстренную медицинскую помощь, будут три лечебных учреждения:

Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. А. И. Мещанинова;

Городская клиническая многопрофильная больница №17;

Городская клиническая многопрофильная больница №25.

«Их задача — предоставлять профильную медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Другие лечебные учреждения, которые заключат договор с Национальной службой здоровья Украины, станут плановыми больницами, где будут обследоваться и лечиться пациенты с направлениями от семейных врачей или терапевтов. Не исключено, что некоторые больницы будут перепрофилированы. Также мы будем заниматься расширением возможностей реабилитационного и хосписного направлений. Мы делаем все, чтобы до 1 апреля быть готовыми ко второму этапу медреформы», — отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Кроме того, Горбунова-Рубан сообщила, что если город в течение апреля-октября проведет ремонт в приемных отделениях опорных больниц, то Кабмин выделит для них средства на новое диагностическое и лечебное оборудование.

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