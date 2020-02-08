Медики вимагають зробити платним виклик швидкої для певної категорії громадян

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Дніпровські медики бояться їхати на виклики та вимагають від Верховної Ради якнайшвидшого внесення змін до певних законодавчих актів України. Про це NNS стало відомо з поста директора Дніпропетровського обласного центру медицини катастроф Радія Шевченко.

Радій Шевченко розповідає про випадки нападів на медиків «швидкої допомоги» та вимагає введення платних викликів для певної категорії громадян. 6 лютого він написав у Фейсбуці:

«Медики бояться їхати на виклики!

Погрози, побиття членів наших бригад не додають привабливості цій професії.

А відсутність покарання винних є вагомим аргументом для лікарів та фельдшерів, що залишились у професії, покинути «швидку» назавжди.

Тоді хто рятуватиме?!

Колектив нашого Центру ВКОТРЕ вимагає від Верховної Ради України якнайшвидшого прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо забезпечення безпеки медичним працівникам та працівникам системи екстреної медичної допомоги, які входять до складу бригади екстреної медичної допомоги під час надання медичної допомоги".

Вчора о 19:42 год. надійшов виклик з Голубівки до громадянки 46 років: «Підвищення артеріального тиску, головний біль».

Після огляду та обстеження був встановлений попередній діагноз: «Алкогольне сп’яніння» та запропонована госпіталізація, від якої та відмовилась в грубій формі.

О 21:42год.гр. баришня повторно викликала бригаду ЕМД. Привід до виклику той самий. Під час огляду викликаюча, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, нанесла тілесні ушкодження (вдарила декілька разів кулаком в голову) нашій 24-х річній фельдшерці.

За зверненням виїхала оперативна група працівників Національної поліції. Від постраждалої прийнята заява.

06.02.2020р. о 00:15год. фельдшерка зі скаргами на сильний головний біль, запаморочення, нудоту, багаторазову блювоту була доставлена санітарним автомобілем до приймального відділення Новомосковської ЦРЛ, де була оглянута, обстежена та госпіталізована до хірургічного відділення з діагнозом «ЗЧМТ. СГМ. Гематома лівої скроневої ділянки. Виробнича травма».

Крім того, нам необхідне ще й таке законодавче підгрунтя: «Виклик бригади до людини, що знаходиться у стані алкогольного або наркотичного сп`яніння повинен бути платним та коштувати не меньше двох тисяч гривень».

По іншому цю навалу «п`яних викликів» не зупинити».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у перший день 2020 року п’яні мати та син побили фельдшера швидкої допомоги у Нікополі Дніпропетровської області