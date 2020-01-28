У Дніпрі біля пішохідних переходів встановили скульптури школярів (фото)

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У Дніпрі на узбіччі пішохідних переходів встановили скульптури школярів, щоб привертати увагу водіїв та в такий спосіб уникати можливих аварій. Про це інформує #ШоТам з посиланням на Інформатор.

Як зазначається, яскраві скульптуриї з'явилися на Ломовському житловому масиві.

Повідомляється, що розташування фігурок пояснюється тим, що недалеко розміщується школа №134.

За задумом, з появою статуй водії частіше будуть дотримуватися ПДР.

«Дорожні знаки «Обережно, діти!» вже надокучили погляду водіїв….Саме тому нагадувати про важливість ПДР і необачність маленьких пішоходів будуть об’ємні пластикові школярі, що стоять з боків проїжджої частини», — йдеться у повідомленні.

Але деякі жителі міста вважають, що яскраві фігурки можуть привести до зворотного ефекту і водії будуть відволікатися зі справжніх пішоходів на штучних.