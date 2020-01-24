На рынке в Киеве продают мех, похожий на кошачий (фото)

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В секонд-хенде на киевском рынке «Сириус» посетители обнаружили подозрительный мех, похожий на кошачий. Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на издание «Сегодня».

Первой о странной находке сообщила киевлянка Любовь Харченко. Девушка сфотографировала товары в палатке и попыталась узнать, из чего сделан мех, но продавцы попросили ее уйти.

«Увидела, что это кошачий мех. У меня от самого рождения были коты, я их очень люблю. И их мех могу отличить от другого и на ощупь, и на цвет», — рассказала она.

В издании сообщают, что в палатке с подозрительным мехом продавали шарфы, воротники, сумки и пояса. Многие изделия имели характерную полосатую окраску. На обратной стороне некоторых из них был даже штамп с изображением кота и зарубежной маркировкой.

Продавцы заявили, что их торговля законная, а весь товар — секонд-хенд, якобы ввезенный из Германии. При этом, никаких документов, кроме просроченной санитарно-эпидемиологической экспертизы, торговцы не предоставили.

По прибытию патрульных предприниматели успели спрятать все товары. Одного из реализаторов продукции, который как раз цеплял замок на торговый павильон, задержали и увезли в райотдел.

Вместе с тем, в управлении противоэпизоотической работы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве заявили, что такие товары могут представлять угрозу и для покупателей.

«Мы не знаем, какое это животное. Где это животное жило, чем болело, в каких условиях хранилась кожа. Есть риск кожной болезни, к примеру, стригущего лишая», — рассказал начальник управления Роман Матвийчук.