У Вінниці через "число диявола" вимагають скасувати е-квиток

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У Вінниці з позовом до суду звернулися містяни, які вимагають скасувати рішення про запровадження електронного квитка в громадському транспорті. Про це NNS дізналися з повідомлення інформаційного порталу «Vежа».

Повідомляється, що кілька вінничан позиваються до Вінницької міської ради, також на стороні відповідача — комунальні підприємства «Вінницякартсервіс» та «Вінницька транспортна компанія».

В ухвалі суду зазначено, що підготовче судове засідання призначене на сьогодні, 23 січня, на 12:00.

Позов надійшов від Таран М.Д., Файдуніної І.М., як представника неповнолітніх Таран М.В., Таран Р.В. та опікуна Таран В.В., Кочерук О.Д., як представника (опікуна) дітей інвалідів Кучерук К.С., Кучерук А.С., Кучерук А.С., Дікер В.М. як представника та опікуна інваліда Дікера М.О., Піщенюка С.А., Піщенюк С.І.

Як йдеться в матеріалах справи, «предметом оскарження є рішення Вінницької міської ради від 27.06.2018 №1254, яким запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці та затверджено Порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці».

Очільниця «Вінницякартсервіс» (КП, що впроваджує у Вінниці е-квиток) Катерина Бабіна розповіла, що позивачами є «особи з релігійними переконаннями», яких не влаштовують жодні автоматизовані системи. До якої саме релігійної організації позивачі відносяться — не повідомляється.

Зокрема вони стверджують, що всі штрих-коди та картки мають «число Диявола», тобто «666». Відтак вони вимагають скасувати такі сучасні речі, як е-квиток. Водночас, альтернативних шляхів, що пропонувалися — вони не підтримують.

«Наскільки мені відомо, вони звертались до якогось університету і той університет їм підтвердив, що штрих-код і QR-код мають «шістки». Я, чесно кажучи, не бачила цього документа і не зрозуміла, де там «число диявола, — зазначила Катерина Бабіна. – Вони говорять, що («число Диявола») є в штрих-кодах і QR-кодах».

Катерина Бабіна зазначила, що влітку 2019 року до «Вінницякартсервісу» зверталися люди з проханням не впроваджувати систему електронного квитка, оскільки «це порушує їхні конституційні права». Як пояснюють в комунальному підприємстві, людям пропонувалося кілька альтернативних варіантів, проте останніх не задовольнила жодна з пропозицій. Тоді з подібними вимогами до міськради зверталося 97 осіб.

Водночас, як пояснила Катерина Бабіна, електронний квиток було запроваджено згідно з законодавством України. Тому скасування рішення про запровадження квитка може бути лише за умови скасування відповідних законів України.