В Покрове появились бесплатная солевая комната и кабинет ингаляций для детей (фото)

20 груд. 2019
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В детской поликлинике Покрова появились солевая комната и ингаляционный кабинет. Также здесь готовят кислородный коктейль. Об этом NikopolNews  узнал из сообщения городского головы Покрова Александра Шаповала.

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Согласно информации, полученной NikopolNews , абсолютно бесплатно, по направлению семейного врача или педиатра, дети с бронхолегочными и другими заболеваниями могут пройти ингаляции на небулайзере и подышать в спелеокомнате.

Для маленьких пациентов создали все условия комфорта – обеспечили мультфильмами, пазлами и играми, чтобы не скучно было «дышать».

«Мы шаг за шагом уходим от больниц, где детям страшно. Создаем яркое уютное пространство без очередей с игровыми зонами и электронной записью к врачу. Спасибо всем, кто не останавливается в этом процессе и с кем мы идем вперед», - написал Александр Шаповал.

Автор: Екатерина Андрус

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