В Покрові дівчина-сирота отримає власне житло за рахунок міста

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Третій рік у Покрові реалізується державна програма щодо забезпечення житлових прав дітей-сиріт. В цьому році дещо змінилися її умови. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення на офіційному сайті Покровської міської ради.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , цьогоріч постановою Уряду змінено порядок та умови надання державної субвенції, згідно з якими діти-сироти та позбавлені батьківського піклування мають право не тільки отримувати житло, а й,за бажанням, грошову компенсацію для самостійного його придбання.

Про це йшла мова у міськвиконкомі Покрову на засіданні комісії з питань використання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яке на минулому тижні провела заступник міського голови Наталія Бондаренко.

Комісією було визначено кандидатуру, яка матиме можливість поліпшити житлові умови. Нею стала 22-річна Дар'я Шабаловська. Молода мама належить до категорії дітей-сиріт, нині проживає у соціальній квартирі та є першою у пільговій черзі. Дар'ю, яка була присутня на засіданні, дуже порадувала така перспектива. Вона вирішила скористатися можливістю самій обрати житло. Хоча придбати вона його може будь-де, дівчина має намір залишитися у Покрові.

Допоки Дар'я Шабаловська не стане законною власницею житла, вона перебуватиме під соціальним супроводом Центу соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. На неї відкрито спеціальний рахунок, усі операції здійснюватимуться у безготівковій формі.

Нині мрія дівчини, яка зазнала сирітської долі, на стадії здійснення. Якою буде її нова власна оселя, стане відомо пізніше.