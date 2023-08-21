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Волонтери, що вивозили 16 тварин із зони бойових дій на Запоріжжі, потрапили під обстріл

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Волонтери, що вивозили 16 тварин із зони бойових дій на Запоріжжі, потрапили під обстріл
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Волонтери, що вивозили тварин із зони бойових дій на Запоріжжі, потрапили під ворожий обстріл. Йдеться про команду Uanimals, яка давно і постійно допомагає рятувати тварин в Україні під час війни, періодично ризикуючи власним життям.

На щастя, волонтери не постраждали, і тваринок теж вдалося довезти цілими. Про це благодійники  розповіли у соцмережі і оприлюднили відео, передає НСН.

Усього цього разу команда Uanimals вивезли з прифронтових населених пунктів ще 16 тварин. Під час евакуації в Оріхові команда потрапила під обстріл.

Волонтери, що вивозили 16 тварин із зони бойових дій на Запоріжжі, потрапили під обстріл

“З Оріхова забрали пса Дарка, щоби згодом передати його до Німеччини, де зараз перебуває його сім’я. Також залишили їжі для місцевих котів і собак, за якими доглядають небайдужі люди. Вивезли котів, собак і цуценят, якими опікувалися військові. Цуценята взагалі вперше побачили сонце, бо їх оберігали від вибухів і тримали в підвалі. У Запоріжжі ми забрали стареньку собаку Чапу, родом з Енергодара. Її хазяї виїхали за кордон через хворобу одного із членів родини, а документи для Чапи не встигли підготувати. Так собака опинилася під опікою сусідки, а потім у нас “, – розповіли волонтери

Волонтери, що вивозили 16 тварин із зони бойових дій на Запоріжжі, потрапили під обстріл

Волонтери вивезли із зони бойових дій на Запоріжжі 16 тварин: відео

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