Вночі 12 жовтня російська ДРГ намагалася перетнути північний кордон України у Сумській області. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає НСН.

За словами Наєва, сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту, бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 осіб.

Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами.

Понісши бойові втрати, диверсійна група відійшла.

Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.

Вночі 12 жовтня російська ДРГ намагалася перетнути північний кордон України: заява Наєва (відео)

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