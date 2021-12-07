ОНОВЛЕНО. Жахлива ДТП з маршруткою під Черніговом сталася сьогодні, 7 грудня, зранку. Про подію NNS повідомляє, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом “Чернігів-Сосниця”.

Васлідок ДТП загинули 13 осіб та 6 осіб травмовано. Спочатку повідомлялося про 11 загиблих, потім про 12. За останнью інформацією – жертв вже 13.

Наразі рятувальники працюють на місці події. Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 од. техніки.

Причини моторошної ДТП поки що невідомі. Матеріал буде оновлюватися.

Як повідомили чернігівські рятувальники, ділянка траси не є аварійно небезпечною, на ній ніколи не було концентрації ДТП.

«Тому причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв», – зазначили рятувальники.

Також вже є реакція поліції на аварію. У прес-службі поліції області підтвердили, що в ДТП загинули мінімум 11 людей (пізніше з’явилася інформація про 13 загиблих).

«На місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що водій вантажівки вижив – його госпіталізували.

Наразі рух трасою у напрямку міста Мене перекрито.

ДТП з маршруткою під Черніговом 7 грудня: фото 18+

Наразі в Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова. Інформацію можна отримати за телефонами: (0462) 678-274 – у робочий час; (0462) 677-955, (0462) 677-003 – у неробочий час.

Поліція оприлюднила відео перших хвилин після ДТП:

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