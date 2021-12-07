ОНОВЛЕНО. Жахлива ДТП з маршруткою під Черніговом сталася сьогодні, 7 грудня, зранку. Про подію NNS повідомляє, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом “Чернігів-Сосниця”.
Васлідок ДТП загинули 13 осіб та 6 осіб травмовано. Спочатку повідомлялося про 11 загиблих, потім про 12. За останнью інформацією – жертв вже 13.
Наразі рятувальники працюють на місці події. Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 од. техніки.
Причини моторошної ДТП поки що невідомі. Матеріал буде оновлюватися.
Як повідомили чернігівські рятувальники, ділянка траси не є аварійно небезпечною, на ній ніколи не було концентрації ДТП.
«Тому причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв», – зазначили рятувальники.
Також вже є реакція поліції на аварію. У прес-службі поліції області підтвердили, що в ДТП загинули мінімум 11 людей (пізніше з’явилася інформація про 13 загиблих).
«На місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що водій вантажівки вижив – його госпіталізували.
Наразі рух трасою у напрямку міста Мене перекрито.
ДТП з маршруткою під Черніговом 7 грудня: фото 18+
Наразі в Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова. Інформацію можна отримати за телефонами: (0462) 678-274 – у робочий час; (0462) 677-955, (0462) 677-003 – у неробочий час.
Поліція оприлюднила відео перших хвилин після ДТП:
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