В яких країнах українцям платять найбільше: умови і зарплати

Через складнощі з працевлаштуванням і незадоволеність заробітною платою на батьківщині, українці все частіше вдаються до трудової міграції. За кращим життям від 3 до 5 млн співгромадян щорічно виїжджають на роботу до країн ЄС, Великобританії, Канади та США. В яких країнах українцям платять найбільше?

Там їм готові пропонувати не лише вищий рівень оплати праці та додаткові бонуси, а й всіляко допомагати з документами і вивченням мови. Експерти сформували список особливо затребуваних спеціальностей і кваліфікацій.

IT

Найбільше число пропозицій про роботу чекає українських IT-шників, розповідає кадровий портал grc.ua. До топ-5 країн-роботодавців входять Кіпр (21%), Німеччина (7%), Вірменія (5%), США (12%) і Молдова (4%).

Причому, щорічно 5-7% таких фахівців їдуть в іншу країну, а повертаються назад – одиниці. Грошова компенсація буде прямо залежати від регіону, рівня кваліфікації, досвіду роботи, навичок кандидата і може коливатися від 40 тис. грн до 250 тис. грн на місяць.

Найбільший оклад, за даними grc.ua, їм готові пропонувати на Кіпрі: в середньому близько 135 тис. грн на місяць. Найменше – в Молдові, де в тамтешніх штаб-квартирах середня зарплата становить близько 45 тис. грн для фахівців з продажу і від 56 тис. грн безпосередньо для програмістів. Зате набір вимог невеликий і є опція віддаленої роботи з України.

Продажі

У Німеччині та Чехії особливо раді будуть прийняти українських фахівців зі сфери продажів. Але зарплата там хоч і вища, ніж в Україні, але також складається з частин: окладу – до 50-55 тис. грн на місяць і бонусів (від продажів і за виконання KPI).

Тому, наприклад, в Чехії в підсумку розраховувати можна буде на прибуток не більше 80 тис. грн. на місяць. А ось в Німеччині вже будуть потрібні дозвіл на роботу (посвідка на проживання), знання німецької або англійської мов і зарплата буде менша.

Будівництво

Ще однією затребуваною сферою, де особливий інтерес роботодавці проявляють до українських фахівців, є будівництво. Потрібні як різноробочі, слюсарі, інженери, будівельники, кранівники, зарплата яких варіюється від 45 тис. грн до 70 тис. грн.

Медицина

Низькі заробітні плати і відсутність доплат на тлі вирування коронавірусу підштовхнули цікавитися роботою за кордоном і українських медиків. При тому, що в Україні середня заробітна плата у відкритих вакансіях цієї сфери становить 13 047 грн, у іноземців пропозиції по оплаті в рази більші.

Серед країн, які буквально полюють на український медперсонал – Німеччина, Польща, Таджикистан, Сербія, Вірменія, В’єтнам і Болівія. Менше вакансій для медиків у Чехії, Угорщині, Словаччині та Великій Британії.

За спеціалізаціями частіше за інших шукають лікарів – 33% вакансій. Далі йде попит на торгових представників фармкомпаній, але також з дипломом лікаря і знанням двох мов – англійської та країни перебування (25%), медсестер (12%), фармацевтів (12%) та інженерів медичного обладнання (8%).

Працевлаштуватися в Німеччині медикам буде вже не так просто – по-перше, потрібно здати іспит, що підтверджує рівень німецької мови і обов’язково підтвердити диплом. Але зате зарплати – високі. Якщо брати медсестер, там відразу пропонують від 2 тис. євро (близько 63 тис. грн).

У Польщі заробіток українських лікарів безпосередньо залежить від володіння польською мовою: ті, хто говорить вільно, можуть розраховувати на 80-100 тис. грн на місяць. Решта – не більше 30-45 тис. грн (після податків).

Сільське господарство та виробництво

Вже класикою для українських трудових мігрантів без спеціальної освіти стали пропозиції про роботу на виробництвах і в сфері сільського господарства. Наприклад, у Німеччині зараз пропонують близько 50 тис. грн. Вузьким фахівцям, які володіють німецькою мовою та мають досвід роботи від 3 років grc.ua такі:

різноробочі (до 700 євро);

електромонтери (до 1 500 євро);

слюсарі (до 2 000 євро);

механіки-наладчики сільськогосподарських машин і обладнання (до 1 500 євро).

Водії

А є справжній тренд. Найбільшше виїжджать за кордон на роботу цього року українські водії. Всьому виною – низька, як для попиту, заробітна плата в Україні. Якщо тут заробити в середньому вони можуть близько 21 200 грн на місяць, то в країнах ЄС – набагато більше. У тій же Польщі в 42% пропозицій ставка становить від 43 700 грн, в 33% – 57 500 грн, ще 25% можуть отримувати від 62 100 грн.

Про це NNS дізнався з повідомлення finance.ua