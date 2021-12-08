Президент Росії Володимир Путін назвав провокаційним питання про те, чи збирається його країна нападати на Україну. І додав, що РФ, яка анексувала Крим і восьмий рік веде гібридну війну з Україною, – «миролюбна держава».

Це він сказав на пресконференції 8 грудня, пише Громадське, передає NNS.

«Це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з усіма нашими партнерами, зокрема з учорашнім моїм співрозмовником, президентом США паном Байденом», розповів Путін.

Він вважає, що вступ України в НАТО нібито підірве безпеку Росії. Тому знову наголосив, що Москва проти розширення Альянсу на схід.

«Звичайно, кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення своєї безпеки. Але це має бути зроблено в такий спосіб, щоб не порушувати інтереси інших сторін і не підривати безпеку інших країн, у цьому випадку — Росії», сказав глава Кремля.

Путін додав, що 7 грудня під час переговорів з Байденом вони домовилися «обмінятися найближчим часом міркуваннями щодо цього». Путін заявив, що Росія протягом тижня представить США свої пропозиції у сфері безпеки.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим, безумовно, піде розміщення там відповідних військових контингентів, баз та зброї, що нам загрожуватиме», бідкається Путін.

Нагадуємо:

1 грудня Путін запропонував розпочати переговори із Заходом про гарантії нерозширення НАТО на схід. Після цього як в Альянсі, так і в уряді України вкотре наголосили, що Москва не може перешкодити Києву зблизитися з НАТО і не має права голосу в цьому питанні.

Окрім цього, президент США Джо Байден переконував, що не прийме жодних «червоних ліній» Путіна щодо вступу України в НАТО. У Білому домі переконують, що цю позицію американський лідер підтвердив і під час переговорів з Путіним 7 грудня.

Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО

Фото: REUTERS