Чому деякі люди не заражаються коронавірусом після контакту з хворими

Вчені знайшли пояснення феномену людей, які не заражаються коронавірусом, перебуваючи серед хворих. Вони вважають, що справа у підвищеному рівні Т-клітин.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Реаліст.

Такого висновку дійшли британські вчені під керівництвом Лео Суодлінга з Університетського коледжу Лондона. Їхнє дослідження опублікувало видання “Nature”.

Коронавірусом заразилися вже понад 257 мільйонів людей. 5 мільйонів із них – померли через ускладнення. Але деякі люди отримали імунітет до коронавірусу, не заразившись при цьому.

У ході дослідження перевірили дані 58 людей, які у розпал пандемії працювали у лікарнях Лондона. За чотири місяці спостереження вони не здали жодного позитивного ПЛР-тесту. У них також не утворилися антитіла.

Аналізи показали, що у 20 осіб підвищений рівень Т-клітин. Ще у 19 людей помітили високий рівень імунопротеїну IFI 27. Його називають раннім сигналом коронавірусу.

“Імунний білок свідчить про зараження, яке чомусь було перервано”, зазначають автори дослідження.

Є ймовірність, що вірус все ж таки проникав в організм цих людей. Але імунітет оперативно з ним упорався. Вчені вважають, що Т-клітини усунули білковий кластер вірусу, який відповідає за його розмноження.

Прямих доказів перерваного зараження наразі немає. Явище пов’язують з тим, що в період дослідження до лікарень надходила велика кількість пацієнтів із коронавірусом.

Імунітет міг виробитись у медиків, які часто стикалися з респіраторними захворюваннями. Вчені наголошують: це не означає, що застуда може захистити від коронавірусу.

Вчені сподіваються, що дослідження допоможе розробити нові вакцини від коронавірусу, що базуються на Т-клітинах.

Фото: bbc.com