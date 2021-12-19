Новий рік і Різдво – улюблені свята у багатьох народів світу. У кожній країні існують свої особливі традиції, які десятиліттями виконують і шанують – 7 найнезвичайніших новорічних традицій світу.

Які існують самі незвичайні новорічні та різдвяні традиції в різних країнах світу NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

Данія

Скандинави дуже люблять зимові свята і напередодні намагаються позбутися всього старого та обридлого. А після – як слід веселяться.

Вони протягом року збирають посуд, який вже не використовують, надбитий або просто їм набрид – щоб у святкову ніч урочисто її розколотити “на щастя” біля порога будинку друзів або близьких.

Під бій курантів в Данії намагаються підстрибнути якомога вище – щоб долетіти до удачі в наступному році.

Велика Британія

Британці приділяють багато часу приготуванню спеціального святкового пудингу. Кожен член сім’ї повинен перемішати масу за годинниковою стрілкою і неодмінно загадати при цьому найзаповітніше бажання.

У пудингу раніше запікали кільце або монетку, які обіцяли удачу тому, хто їх знайде.

У святковий вечір більшість жителів Британії дивляться телевізор – у них є спеціальна святкова програма в стилі “Блакитного вогника”.

Шотландія

У цій країні рік, що минає проводжають дуже незвичайним способом – підпалюють дьоготь в бочці та катають її по вулицях. Це символізує “згоряння старого року”.

А ще там вірять, що щастя в новому році принесе тільки темноволосий чоловік з традиційними подарунками, який переступить поріг будинку першим після новорічних курантів.

Фінляндія

Фіни починають свій різдвяний і новорічний вечір в знаменитих саунах і лазнях. Вважається, що у фінських саунах живуть крихітні ельфи, які оберігають своїх господарів.

А після процедур фіни відправляються на кладовище, щоб провідати покійних близьких.

Серед найпопулярніших ворожінь в Фінляндії – опустити розплавлений метал у воду і дивитися на те, яку форму він знайде.

Естонія

Жителів цієї країни теж люблять починати свята в сауні. Там вірять, що спочатку потрібно змити з себе всі негаразди минулого року й увійти в новий повністю оновленим.

За святковим столом естонці люблять їсти багато і смачно, так щоб досхочу. Вважається, що в новорічну ніч потрібно трапезувати 7, 9 або 12 разів і залишити духам крихти – це приверне достаток.

Чилі

У новорічну ніч жителі Чилі відвідують кладовище. Дійство це дуже вражаюче: на чолі колони йде мер містечка, а за ним урочисто йдуть всі жителі.

А щоб прогнати напередодні нового року всю нечисту силу з дому, тут використовують звичайний віник. Під бій курантів чилійці з’їдають 12 ложок сочевиці – по одній за кожен удар. Це повинно залучити благополуччя.

Філіппіни

Жителі цієї країни вважають, що символом процвітання служать всі круглі речі та обриси. На новорічний вечір надягають сукню в горох і збираються за круглим столом.

Кишені в новорічну ніч намагаються наповнити золотими монетами, а на стіл ставлять ідеально круглі фрукти.

Вважається, що чим більше грошей у людини в новорічну ніч, тим більше їх буде протягом усього року.

У новорічну ніч всі будинки світяться, як ялинки – це відлякує злих духів. Увечері тут заведено відкривати всі вікна і двері, щоб опівночі швидко все закрити. Так вони випускають старий рік і впускають новий.