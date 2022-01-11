5 речей, якими ми регулярно користуємося, не підозрюючи про їхню справжню назву

Часто буває так, що ім’я компанії, яка виробляє якийсь продукт, стає загальним. Наприклад, усі принтери почали називати ксероксами. Але є і інші речі, якими ми регулярно користуємося, не підозрюючи про їхню справжню назву.

Про це NNS дізнався з повідомлення Life.

Термос

Зараз термосами називають всі термокухлі, які дозволяють зберігати гарячими напої і все, що в них знаходиться. Але мало хто знає, що “термос” – це зовсім не вид посуду, а назва компанії Thermos GmbH, яка почала виготовляти її на рубежі XIX і XX століть. Саме слово вигадав житель Мюнхена, який брав участь у конкурсі на кращу назву торгової марки. Навряд чи він думав, що результат його розумової праці закріпиться у мовах у всьому світі.

Вазелін

Коли англійський хімік Роберт Чезбро винайшов петролатум, він назвав його нафтовим желе (Petroleum Jelly). Але потенційні покупці не оцінили найменування. Тоді з німецького слова wasser (“вода”) та грецького elaion (“оливкова олія”) він склав нову назву – вазелін. Через два десятиліття хімік запатентував Vaseline як торгову марку, яка й досі існує та належить компанії Unilever.

Фурмінатор

Власники домашніх тварин точно чули слово “фурмінатор”. Зараз все частіше його використовують, маючи на увазі будь-які пристрої для вичісування пушистиків. Насправді це цілком конкретна торгова марка FURminator (від англійського fur – “вовна” і Термінатор), яка виготовляє будь-які інструменти для грумінгу вихованців. Компанія з’явилася на ринку в 2002 році і незабаром його завоювала завдяки своїм технологіям.

Фрісбі

У середині минулого століття Уолтер Фредерік Моррісон помітив, як жителів Штатів цікавлять НЛО, і створив іграшку, що нагадує тарілку, що літає. Спочатку вона випускалася під маркою Pluto Platter, але незабаром представники фірми побачили, що студенти не купували їхній товар, а у вільний час кидали один одному бляшанки з-під пирогів компанії Frisbie Pie. Тоді-то іграшку перейменували на Frisbee. Через десятиліття будь-яку тарілку, що літає, часто називають фрісбі навіть за межами США.

Джакузі

На думку багатьох людей, джакузі – це будь-яка “ванна з бульбашками”. Адже компанія – виробник гідромасажних ванн Jacuzzi існує вже більше століття! Навіть американці вимовляють назву неправильно. Насправді Jacuzzi – прізвище семи братів-італійців, які перебралися до Штатів, щоб розпочати нове життя. Вони були відмінними механіками та винахідниками, і через десятки років їх фірми з виробництва своїх винаходів розташовані в Канаді, Мексиці, Італії та інших країнах. Коректно було б вимовляти “Якуцці”, але англійська мова все вирішила по-своєму.

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